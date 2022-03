Energia, Enel si prepara a lasciare la Russia entro pochi mesi

MeteoWeb

Enel SpA, la più grande utility italiana, uscirà dalle sue attività in Russia tra pochi mesi, come ha dichiarato lunedì l’amministratore delegato Francesco Starace. La società italiana si unisce dunque alle più grandi società energetiche del mondo, tra cui BP Plc, Shell Plc e l’italiana Eni SpA, che hanno annunciato l’intenzione di interrompere gli investimenti in Russia nel mezzo di una serie di sanzioni contro il Paese dopo l’invasione dell’Ucraina. L’utility finlandese Fortum Oyj ha dichiarato all’inizio di questo mese che interromperà tutti i nuovi investimenti in Russia senza impegnarsi in un’uscita completa.

Fondata nel 2004, Enel Russia PJSC contribuisce per poco più dell’1% all’utile operativo lordo complessivo della società, secondo Bloomberg Intelligence. Enel aveva già iniziato a ridurre la sua presenza in Russia e sta vendendo i suoi asset di generazione termoelettrica a causa della difficoltà di ridurre le emissioni di carbonio all’interno del sistema elettrico russo, ha detto Starace a Bloomberg TV. “Quindi, questo è un processo che avevamo iniziato tempo fa“, ha detto Starace nell’intervista a Francine Lacqua. “E vediamo una crescita in Russia nelle energie rinnovabili, ma in queste circostanze attuali penso che sia sgradevole e impossibile. Quindi, con rammarico, penso che dobbiamo foldare”. Starace aveva detto il 17 marzo che Enel avrebbe ridotto la sua dipendenza dalla Russia ma non stava pianificando un’uscita completa.

Le attività russe del generatore italiano comprendono tre centrali termoelettriche a gas con una capacità totale di 5.700 megawatt, oltre a diversi parchi eolici. Enel è alla ricerca di un passaggio di consegne che non interrompa il servizio e tuteli le migliaia di dipendenti che lavorano negli stabilimenti, ha affermato Starace. Secondo Starace, l’attività europea della società resta sotto pressione a causa dei prezzi del gas “fuori controllo” e il mercato dovrebbe essere regolato in qualche modo per i prossimi 12 mesi. I mercati dell’energia sono stati sconvolti da una stretta dell’offerta che ha spinto i costi del carburante a livelli record, con alcune aziende che si sono sforzate di trovare la garanzia aggiuntiva, o margine, necessaria per garantire le loro operazioni. “Senza questo, penso che molte aziende faranno fatica a soddisfare le loro richieste di margine e tutto il sistema economico attraverserà tempi molto turbolenti“, ha affermato Starace.

Enel ha coperto le sue vendite di energia per i prossimi due anni e rimane quindi al riparo dalle turbolenze di mercato iniziate circa otto mesi fa. Tuttavia, l’utilità ha dovuto aumentare i prestiti per soddisfare le richieste di margine, ha affermato Starace. A lungo termine, Enel prevede che l’Italia rompa la sua dipendenza dal gas russo entro quattro anni aumentando i permessi per le energie rinnovabili, passando dai riscaldatori a gas alle pompe di calore e aggiungendo capacità di gas naturale liquefatto. L’Italia importa circa il 40% del suo consumo totale di gas dalla Russia.