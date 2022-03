Memorandum d’intesa tra Germania ed Emirati Arabi Uniti per futuri progetti di ricerca in campo energetico

MeteoWeb

Alla presenza del Ministro federale tedesco dell’economia e dell’azione per il clima, Robert Habeck, una delegazione della Fraunhofer-Gesellschaft (organizzazione tedesca che raccoglie 60 istituti di scienza applicata) e il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti (MOEI) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) ad Abu Dabi.

Con questa lettera di intenti, entrambe le parti confermano i loro piani di cooperazione. Da un lato, Fraunhofer e il MOEI intendono guidare progetti di ricerca e sviluppo innovativi. Questi progetti includono sistemi energetici integrati, energia sostenibile, tecnologie e infrastrutture per l’idrogeno verde e blu, tecnologie di desalinizzazione e trattamento dell’acqua, materiali da costruzione sostenibili, nonché la decarbonizzazione dei trasporti, dell’assistenza sanitaria, della bioeconomia e delle catene alimentari. D’altra parte, questo esaminerà anche i potenziali servizi di ricerca e sviluppo che Fraunhofer potrebbe fornire per la creazione di un centro di ricerca e sviluppo sostenibile del MOEI negli Emirati Arabi Uniti.

Finora, quattro istituti Fraunhofer sono coinvolti nella collaborazione tra il MOEI e il Fraunhofer: il Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST, il Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC, il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE e il Fraunhofer Research Institution for Infrastrutture Energetiche e Geotermia IEG.

Robert Habeck, Ministro federale tedesco dell’economia e dell’azione per il clima, ha dichiarato: “accolgo con favore la prevista collaborazione tra Fraunhofer e il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti. Fraunhofer è uno dei principali attori nel campo della ricerca sull’energia applicata. Quando si tratta dello sviluppo di strategie energetiche, della creazione di laboratori viventi e dell’idrogeno in generale, vediamo un grande potenziale per il partenariato energetico tedesco-emiratino per portare la nostra cooperazione a un livello superiore. L’obiettivo è creare congiuntamente le basi per decarbonizzare il settore energetico in modo tempestivo e contribuire così alla realizzazione dell’accordo di Parigi. In particolare, c’è un grande bisogno di ricerca nei campi della produzione, dello stoccaggio e del trasporto di idrogeno verde negli Emirati Arabi Uniti, nonché dell’importazione e dell’applicazione in Germania”.

“Allontanarsi dalle fonti energetiche convenzionali è una sfida che richiede uno sforzo globale e una cooperazione a livello sovranazionale. La cooperazione internazionale nella ricerca, in particolare, è necessaria per sfruttare le sinergie e sviluppare nuove tecnologie sostenibili che supportino la transizione energetica globale”, spiega il Prof. Reimund Neugebauer, Presidente della Fraunhofer-Gesellschaft. “La firma del MoU tra il MOEI e la Fraunhofer-Gesellschaft è un passo importante per aprire la strada a futuri progetti di ricerca e sviluppo di cui entrambe le parti traggono vantaggio. Il nostro obiettivo è stabilire un ecosistema di innovazione per attività economiche condivise e sostenibili in cui elementi dell’economia dell’energia e dell’idrogeno interagiscono, con cicli chiusi di materiali e sostanze seguendo i principi di un’economia circolare”.