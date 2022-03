Enorme meteora tra Italia e Balcani: forte boato spaventa la popolazione [VIDEO]

MeteoWeb

Un enorme boato è stato avvertito questa sera intorno alle 20 in Italia, soprattutto nel centro/nord, ma anche in Slovenia, Croazia e in generale sui Balcani. Si è pensato inizialmente ad un terremoto, ma i sismografi non hanno registrato scosse. Alla stessa ora, però, è stata avvistata una meteora, e le segnalazioni sono state numerose, da Roma a Firenze, fino all’Istria.

Sui social qualcuno scrive “Avete visto la meteora?“. “Ci mancava solo questa“, scrive qualcun altro, “Sarà una meteora russa“, scherza un utente. E poi c’è chi azzarda ipotesi fantasiose: “Questo è un bi-ufo. Non è così che si muove un meteorite“. Su Twitter c’è chi cerca di tranquillizzare la popolazione, spaventata dal boato: “Tranquilli, non era un missile ma una meteora!“.

Ecco il VIDEO del passaggio del corpo celeste, girato da una webcam di Cesena: