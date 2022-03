Eolie: l’aliscafo Eschilo urta il pontile a Salina, nessun pericolo per i passeggeri

MeteoWeb

Questa mattina l’aliscafo Eschilo, durante le manovre di attracco a Salina, ha urtato il pontile, senza provocare danni o rappresentare un pericolo per i passeggeri.

Liberty Lines, per garantire la massima sicurezza dei passeggeri ha deciso di sospendere temporaneamente la sola linea gestita dall’aliscafo Eschilo (Milazzo/Salina) così da consentire le dovute verifiche tecniche e ritornare immediatamente in servizio.