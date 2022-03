Grande estinzione del Quaternario: sono sopravvissuti i mammiferi con cervelli più grandi. Lo studio

MeteoWeb

Il tardo quaternario ha assistito a una drammatica ondata di estinzioni di grandi mammiferi, in genere attribuiti alla caccia umana o ai cambiamenti climatici. Una equipe di scienziati ha ipotizzato che i grandi mammiferi sopravvissuti alle estinzioni potrebbe essere stati dotati di dimensioni del cervello più grandi rispetto ai loro parenti, che avrebbe potuto conferire una maggiore plasticità comportamentale e la capacità di far fronte ai rapidi cambiamenti dovuti alle condizioni ambientali del tardo quaternario.

“Abbiamo raccolto dati sulle dimensioni del cervello di 291 mammiferi appartenenti a oltre 50 specie esistenti, che si estinsero durante il tardo quaternario – precisano gli autori dello studio –. Usando l’effetto logistico e misto con modelli e controllando la filogenesi e la massa corporea, abbiamo scoperto che i grandi cervelli erano associati ad una maggiore probabilità di sopravvivere alle estinzioni del Tardo Quaternario. Inoltre, abbiamo scoperto che i modelli che utilizzavano le dimensioni del cervello oltre alle dimensioni del corpo prevedevano lo stato di estinzione meglio dei modelli che utilizzavano solo le dimensioni del corpo. Ne abbiamo dedotto che il possesso di un cervello grande fosse una caratteristica importante, ma finora trascurata, delle specie di megafauna sopravvissute“.

Secondo lo studio, pubblicato su Scientific Reports, i mammiferi con cervelli più grandi rispetto a specie affini di dimensioni simili avevano maggiori probabilità di essere sopravvissuti all’estinzione durante il tardo quaternario (tra 115.000 e 500 anni fa). Precedenti ricerche avevano già stabilito che i mammiferi con una corporatura più grande hanno un rischio maggiore di estinzione, ma le possibilità di sopravvivenza sono meno chiare per le specie dal corpo grande con grandi cervelli come l’elefante africano e l’orso polare.

Jacob Dembitzer e colleghi hanno studiato le dimensioni del cervello di 291 specie di mammiferi viventi e 50 specie di mammiferi che si sono estinte durante il tardo quaternario. Gli autori hanno raccolto dati sul volume di 3.616 esemplari di teschi, con una mediana di tre esemplari per specie, per calcolare le dimensioni del cervello e hanno utilizzato ricerche precedenti per i dati sulla massa corporea e le date di estinzione. Le specie sopravvissute al tardo quaternario avevano in media cervelli più grandi del 53% rispetto a specie affini di dimensioni simili (massa corporea) che si estinsero. Gli autori hanno scoperto che la massa corporea era il fattore più importante nel determinare l’estinzione, ma le dimensioni del cervello erano un predittore significativo dell’estinzione.

All’interno degli ordini tassonomici, un gruppo di specie strettamente correlato, gli autori hanno scoperto che una delle maggiori differenze nelle dimensioni del corpo era tra i Pilosans. I ricercatori hanno poi scoperto che il bradipo terrestre estinto Lestodon armatus (del peso di 4,6 tonnellate) era 192 volte più grande del corpo del formichiere gigante, Myrmecophaga tridactyla (del peso di 24 kg). Nell’ordine dei Proboscidea (elefanti, mammut e loro simili), un gruppo che tende ad avere cervelli grandi, l’estinto elefante dalle zanne dritte, Palaeoloxodon antiquus (del peso di 11 tonnellate) era 2,8 volte più grande rispetto all’elefante africano del bush, Loxodonta africana (del peso di 3,9 tonnellate).

Secondo gli autori dello studio, dunque, una maggiore dimensione del cervello può aver aiutato le specie di corporatura grande che erano soggette all’estinzione a sopravvivere. Un cervello più grande potrebbe aver aiutato le specie ad adattarsi rapidamente a cambiamenti come l’aumento della caccia da parte degli esseri umani e potrebbe aver significato che le specie erano in grado di ricordare diverse fonti di cibo e acqua all’interno di un paesaggio mutevole.