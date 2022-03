Fedez in lacrime: “mi hanno diagnosticato una malattia, ma sono ancora in tempo per curarmi”

MeteoWeb

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto“. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, con gli occhi lucidi e le lacrime che spesso facevano capolino, ha affidato ad una storia di Instagram una confessione non semplice, con la quale ha dovuto rendere noto che gli è stato appena stata diagnostica una malattia inaspettata.

Il rapper ha parlato in generale di “un problema di salute“, senza specificare di cosa si tratti, ma ha dichiarato di doversi sottoporre a un percorso di cure. “Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso – ha aggiunto – e solo ora capisco l’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che attraversava un momento difficile. Perché ora quest’album condiviso servirà a strappare un sorriso a me. Ora non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni e la mia famiglia. Vi abbraccio e spero di potervi dare al più presto aggiornamenti positivi“.

In effetti era da giorni che l’artista, molto attivo sui social insieme alla moglie influencer Chiara Ferragni, era quasi latitante sugli stessi social che lo hanno visto diventare uno dei personaggi più noti del gossip italiano. L’assenza prolungata aveva fatto pensare ad una crisi coniugale. “Faccio questo video per esorcizzare e tirar fuori un pò di cose“, ha spiegato Fedez ai suoi followers, promettendo loro di fornire ulteriori spiegazioni al più presto.