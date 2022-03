Paura nelle Filippine: imponente eruzione del vulcano Taal, evacuate migliaia di persone | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine a causa dell’eruzione del vulcano Taal che ha emesso ingenti quantità di ceneri e vapori.

Il vulcano sorge in un lago a Sud della capitale Manila.

L’eruzione ha avuto inizio dopo le 7 del mattino ora locale, come riferito dall’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia, il quale ha avvertito che sono possibili ulteriori eruzioni, che potrebbero innescare pericolosi flussi vulcanici in rapido movimento di gas, cenere e detriti, così come uno tsunami.

Gli abitanti di cinque villaggi hanno ricevuto l’ordine di evacuazione, ha spiegato il portavoce regionale della Protezione civile.

Si tratta della terza evacuazione in 3 anni.