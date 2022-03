Terremoto in Giappone: incendi, frane e danni a Fukushima. Piccolo tsunami, 2 milioni di persone senza corrente | LIVE

MeteoWeb

Un forte terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito il Giappone alle 23:36 locali (15:36 italiane) di oggi, mercoledì 16 marzo. L’epicentro è stato individuato in mare davanti alla costa della prefettura di Fukushima, ad una profondità di 60km.

La scossa, della durata di diversi minuti, è stata avvertita con forte intensità su gran parte dell’area del Kanto e la piana di Tokyo. Oltre due milioni di persone sono rimaste senza elettricità a seguito del forte terremoto. Lo hanno riferito i media locali, secondo cui blackout hanno colpito anche diverse parti di Tokyo.

La forza di autodifesa aerea giapponese ha dichiarato di aver inviato aerei da combattimento dalla base di Hyakuri nella prefettura di Ibaraki, appena a sud di Fukushima, per la raccolta di informazioni e la valutazione dei danni. NHK ha detto che ci sono state segnalazioni di incendi, danni agli edifici e caduta di sassi nella città di Iitate, nella prefettura di Fukushima. Non ci sono al momento notizie su eventuali vittime.

Il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha detto che ci sono state numerose chiamate di emergenza e che le autorità locali si stanno dando da fare per valutare i danni. “Stiamo facendo del nostro meglio nelle operazioni di soccorso e mettendo al primo posto la vita delle persone”, ha affermato. Ha esortato i residenti nelle aree colpite a prestare particolare attenzione per possibili repliche importanti per circa una settimana.

Un treno ad alta velocità ‘Shinkansen’ è deragliato sulla linea Tohoku, che collega Tokyo e Aomori, a causa del terremoto. East Japan Railway Co. ha dichiarato che la maggior parte dei suoi servizi ferroviari è stata sospesa per i controlli di sicurezza.

E’ scattata l’allerta tsunami relativa alle zone a nord-est del Paese: previste onde di circa un metro in alcune parti delle prefetture di Miyagi e Fukushima. Uno tsunami di circa 20cm è stato osservato ad Ishinomaki, nella prefettura di Miyagi. In seguito, l’allarme tsunami è stato revocato, fa sapere il Centro per l’allerta tsunami del Pacifico, mentre l’Agenzia Meteorologica Giapponese ha tenuto l’allerta bassa in vigore, esortando le persone a mantenersi distanti dalle coste sul versante orientale del Paese a causa del rischio ancora presente di un’onda anomala.

Al momento, riferisce l’operatore Tokyo Electric Power (Tepco), non si registrano anomalie negli impianti di Fukushima Daiichi, in fase di smantellamento, e nella centrale nucleare di Tokai, localizzata nella prefettura di Ibaraki, a sud di Fukushima.Matsuno ha detto ai giornalisti che non c’erano anomalie anche in altre due centrali nucleari della zona.

La centrale di Fukushima è stata teatro del più grave incidente nucleare della storia, provocato da un potente terremoto seguito da uno tsunami l’11 marzo 2011, avvenuto proprio nelle stesse aree del sisma di oggi.

Seguiranno aggiornamenti.