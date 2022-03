Meteo, temperature in aumento al Sud: assaggio di primavera a Tropea | FOTO

MeteoWeb

Ieri è stata una domenica quasi primaverile a Tropea, borgo turistico della Calabria situato sulla Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia: i pochi presenti sul posto si sono goduti una giornata gradevolissima grazie ad un fantastico sole che ha riscaldato l’atmosfera portando la temperatura a sfiorare i +13°C nel primo pomeriggio, ma senza vento e al sole il clima in riva al mare era particolarmente gradevole. Da oggi le temperature sono in ulteriore aumento: la colonnina di mercurio ha appena toccato i +15°C, quindi due gradi più di ieri, e da domani aumenterà ancora fino a sfiorare i +20°C a metà settimana per un vero e proprio antipasto primaverile dopo il lungo periodo di freddo intenso delle ultime settimane.