Maltempo Francia, piogge torrenziali nell’Hérault: fiumi esondati e venti di 100km/h, danni | FOTO e VIDEO

Continua l’allerta meteo arancione per inondazioni e forte vento nell’Hérault, dipartimento nel sud della Francia. Béziers è stata colpita da inondazioni nella notte a causa del fiume Orb che attraversa la città e che ha superato i 12 metri. Le banchine sono chiuse. La situazione diventerebbe critica se il fiume raggiungesse i 12,50 metri di altezza. Anche a Bédarieux esiste il rischio di esondazione dell’Orb, che è alto 2,90 metri. Molteplici strade sono chiuse a causa delle inondazioni.

Sull’Hérault soffia anche un forte vento. Le raffiche hanno superato i 100km/h sul litorale e a Montpellier: diversi gli alberi abbattuti. A Valras, alla foce dell’Orb, la spiaggia è stata sommersa ed è piena di rami e tronchi d’albero. Anche il porto di Valras è stato sommerso. Il mare è in tempesta nell’Hérault, con la schiuma che ricopre spiagge e lungomari.

Inoltre, si registra quasi un metro di neve al Mont-Aigoual, la vetta più alta delle Cevenne, nella zona sudorientale del Massiccio Centrale francese. A Esperou, ai piedi del Mont-Aigoual nel dipartimento del Gard, dall’inizio dell’inverno non era mai caduta così tanta neve.

Due persone sono state salvate nella notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo a causa del forte maltempo nell’area. La prima persona è un uomo di 43 anni, ubriaco, che è stato portato via dal fiume Vene che attraversa Montbazin. È stato trovato vivo un’ora dopo, a più di 2 chilometri di distanza. L’uomo era in mutande e in ipotermia: è stato portato all’ospedale Lapeyronie di Montpellier.

Un automobilista è stato salvato a Béziers. È entrato in una strada bloccata perché allagata e si è ritrovato intrappolato in più di un metro d’acqua. È stato recuperato in uno stato di ipotermia.

