Gas, l’idea di Putin: “per ora si può pagare in euro ma…”

Il Presidente russo Vladimir Putin ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che si potra’ continuare per il momento a pagare il gas in euro e non in rubli, secondo quanto riferisce il governo di Berlino. Putin ha spiegato a Scholz che i clienti europei potranno continuare a pagare il gas russo in euro versandoli a Gazprombank, non colpita da sanzioni, che li convertira’ in rubli.

Putin ha riferito come sia arrivato il momento di emanare una legge che preveda dall’1 aprile che i pagamenti per la consegna del gas “dovranno essere regolati in rubli”. Il Presidente russo ha pero’ anche sottolineato che “per i contraenti europei non cambiera’ nulla. I pagamenti continueranno ad essere esclusivamente in euro e come sempre versati alla Banca di Gazprom, che non e’ colpita dalle sanzioni. La Banca convertira’ gli euro in rubli”, si legge nella nota della cancelleria tedesca. Scholz “non ha convalidato questo procedimento al telefono, ma ha chiesto una informativa scritta, per capire bene la procedura”, continua il comunicato. “Resta quanto concordato nel G7: le consegne di gas saranno pagate esclusivamente in euro o dollari. Come previsto dai contratti“, conclude.