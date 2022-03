MeteoWeb

Nuovo record per i future sul gas di Amsterdam, benchmark per il prezzo del gas in Europa. Il prezzo del metano è salito oggi del 18%, chiudendo per la prima volta sopra quota 200 euro al megawattora, a quota 227,2 euro. In avvio di contrattazioni, il gas aveva segnato un rialzo massimo del 79% e un massimo storico intraday di 345 euro.