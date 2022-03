Gas russo in rubli, il Cremlino: “non faremo beneficenza”

MeteoWeb

Mosca sta gestendo i dettagli dei suoi piani di fornitura del gas ai Paesi ostili per il pagamento in rubli, ma non si impegnerà in beneficenza se l’Europa si rifiuta di pagare in valuta russa, ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

In precedenza, il Presidente russo Vladimir Putin ha chiesto di spostare in rubli i pagamenti per le forniture di gas ai Paesi ostili, dicendo che Mosca avrebbe rifiutato di accettare pagamenti su tali contratti in valute screditate, inclusi dollari ed euro. Putin ha chiesto di riferire sulle misure sulla questione entro il 31 marzo. “Il processo di fornitura è molto complicato”, ha detto Peskov, aggiungendo che include “sia le forniture, il pagamento, che l’adeguamento dei saldi”. “Attualmente tutte le modalità sono in fase di sviluppo da parte dei dipartimenti, con Gazprom, dopodiché verrà definito un calendario chiaro”, ha affermato quando gli è stato chiesto cosa in particolare dovrebbe essere implementato in questo periodo.

L’Europa non vuole pagare il gas in rubli? Certamente la Russia non distribuirà gratis il proprio gas, “non faremo beneficenza”, ha garantito Peskov. Il portavoce non si è sbilanciato sulle contromisure che Mosca potrebbe adottare al diniego occidentale sul pagamento delle forniture in rubli. “Ma di sicuro non forniremo gas gratuitamente, questo è certo. E’ quasi impossibile fare beneficenza nella nostra situazione”, ha aggiunto Peskov.

Intanto, la compagnia energetica statale cinese Sinopec continuerà ad acquistare petrolio greggio e gas dalla Russia, ha affermato un alto dirigente, anche se le democrazie occidentali intensificano le sanzioni in risposta all’invasione del Paese dell’Ucraina.