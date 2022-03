Geochimica Ambientale, il prof. Benedetto De Vivo nominato nel Scientific Advisory Board del Chinese Jiuguan Institute di Nanjing

MeteoWeb

Il prof. Benedetto de Vivo, uno dei massimi esperti italiani di geochimica ambientale, è stato nominato nello Scientific Advisory Board del Chinese Jiuguan Institute di Nanjing. La nomina, di natura onorifica, è particolarmente prestigiosa. De Vivo è docentepresso l’Università Telematica Pegaso, Napoli; Adjunct Professor: presso Virginia Tech, Department of Geosciences, Blacksburg 24061, VA, USA; Nanjing University, Nanjing, China; Hubei Polytechnic University, Huangshi, China. Già Prof. Ordinario di Geochimica Ambientale presso l’Università di Napoli Federico II. Nel 2019 ha ricevuto la Gold Medal Award dell’Association of Applied Geochemistry; nel 2020 l’International Research Award as Innovative Researcher in Applied Geochemistry (by RULA AWARDS & IJRULA); In Lista di University Manchester, UK, tra i Top Italian Scientists nella Disciplina Natural & Environmental Sciences, 2021 (http://www.topitalianscientists.org/top_italian_scientists.aspx).

Adesso il prof. De Divo è stato nominato Membro dell’Advisory Board dello Jiangsu Jiuguan Institute of Environmental Resources and Sustainability di Yixing City, Jiangsu province, Cina.

Al fine di promuovere lo sviluppo della città di Yixing (Jiangsu Province, Cina), l’innovazione scientifica e tecnologica di Guanlin Town (che fa parte della città di Yixing) e il funzionamento delle imprese statali, il Programma Scientifico e Tecnologico Zeyou, di proprietà dello Stato attraverso Jiangsu Blue Investment Ecological Environment Development Co Ltd e il Professore Pan Gang (il talento principale introdotto da Yixing City) hanno finanziato congiuntamente la formazione del Jiangsu Jiuguan Institute of Environmental Resources and Sustainability Institute, che possedeva già un Laboratorio di Ricerca e Sviluppo e un Centro di Ingegneria e Tecnologia Ambientale, con postazioni di lavoro per accademici internazionali. Il capitale sociale del Jiangsu Jiuguan Institute of Environmental Resources and Sustainability è condiviso da: Jiangsu Blue Investment (45%), Yixing Zeyou Technology (35%) e Professore Pan Gang (20%).

L’istituto Jiangsu Jiuguan è diretto dal Prof. Pan Gang e Liu Zhibo, Vicepresidente esecutivo (a tempo pieno, anche Vicedirettore del Yangzi River Center for Eco-civilization Innovation), e si avvale della collaborazione di diversi esperti e professori di università e istituti cinesi. I temi di ricerca riguardano principalmente: acqua, suolo, aria, rifiuti agricoli, rifiuti di cucina, rimozione e riciclaggio di inquinanti fluviali e lacustri, consulenza tecnica e servizi, consulenza su progetti specifici, brevetti, trasferimento di proprietà intellettuale, certificazione di tests professionali, progettazione e ricerca industriale per le città di Yixing e Guanlin.

Per supportare il rapido sviluppo dell’Istituto nella fase iniziale, Zeyou Science and Technology Program, oltre al finanziamento, fornisce un edificio per ospitare uffici e Laboratori dell’Istituto, e in aggiunta disponibilità di appartamenti per talenti (Cinesi e stranieri), con contratto quinquennale di 5 anni a titolo gratuito. Il Governo delle città, sostiene la formulazione di premi e politiche integrative per incoraggiare l’Istituto ad incrementare l’innovazione scientifica e tecnologica e la coltivazione dei talenti. Nel frattempo (Ottobre 2021 – Agosto 2022) è in costruzione la nuova sede dell’Istituto, con superficie complessiva di circa 2500 mq, da destinare a laboratori e spazi per uffici.

Lo Jiangsu Jiuguan Institute combina innovazione e risorse finanziarie del governo locale, dell’industria statale e dell’industria privata sotto la guida di un team di esperti di talenti Cinesi e internazionali per attività di ricerca e sviluppo, e commercializzazione dei risultati (brevetti). L’Istituto Jiangsu Jiuguan svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare e guidare il Governo di Yixing City e Guanlin Town, e loro industria e agricoltura a un rapido sviluppo in un ambiente sostenibile basato su protocolli scientifici. In combinazione con il team di talenti Cinesi/Stranieri e le imprese correlate, le tematiche di ricerca comprenderanno: protezione e ripristino dei corpi idrici naturali, rimozione della proliferazione algale, controllo dell’inquinamento da fonti terrestri e trattamento delle acque reflue, estrazione e utilizzo di risorse biologiche algali, miglioramento dei terreni agricoli con biochar algale, a livello avanzato internazionale di economia sostenibile.

Secondo le principali esigenze della rivitalizzazione delle township nazionali, l’Istituto Jiangsu Jiuguan effettuerà ricerche, a breve e lungo termine, su varie matrici ambientali, supportato nella ricerca e negli sviluppi tecnologici da team di talent Cinesi e Stranieri, mirati alla costruzione di un ambiente ecologico compatibile e sostenibile per le municipalità, fornendo soluzioni tecnologiche avanzate eco-compatibili e sostenibili. L’Istituto Jiangsu Jiuguan ha già ottenuto risultati di ricerca internazionali all’avanguardia, con tecnologie innovative nella gestione dei laghi, nella bonifica dei sedimenti, con utilizzo di nanotecnologie per il ripristino ambientale, nonché nella ricerca e sviluppo di prodotti agricoli di alto valore aggiunto, nello smaltimento dei rifiuti, nel monitoraggio ambientale di acqua e suoli, e loro trattamento. L’Istituto Jiangsu Jiuguan ha anche solide capacità tecniche di ricerca e sviluppo nel controllo degli inquinanti ambientali e nella conversione dell’energia verde, nella bonifica dell’inquinamento da metalli potenzialmente tossici e da composti Organici Persistenti (IPA, PCB, Pesticidi).

L’Istituto Jiangsu Jiuguan programma di invitare esperti (talenti) ambientali di fama internazionale a formare un comitato di esperti. Il team di talenti è composto da 5 Professori (Full), 6 Professori Associati, 5 PhD, 2 Ricercatori post-dottorato e 10 studenti laureati di Università associate o in partnership. L’Istituto opera seguendo il sistema della responsabilità presidenziale, con un meccanismo collegiale di consultazione e decisione sulle grandi tematiche; stabilisce un chiaro sistema di divisione del lavoro, cooperazione e responsabilità e garantisce l’incentivazione del sano sviluppo e di operazioni sostenibili.

L’attrezzatura sperimentale dell’Istituto Jiangsu Jiuguan comprende un Centro di monitoraggio ambientale con Laboratori con grandi strumentazioni per ricerche su: a. Inquinamento delle acque; b. Inquinamento del suolo; c. Smaltimento dei rifiuti solidi; d. Inquinamento atmosferico; e. Sicurezza alimentare; f. Sicurezza dei prodotti; g. altre attività di ricerca scientifica e tecnologica.

L’Istituto Jangsu Jiuguan coopererà con i governi locali nella costruzione di una piattaforma di cooperazione internazionale per la ricerca industriale, costruendo un sito di lavoro per accademici internazionali, invitando visite regolari in Cina per la cooperazione e lo scambio di ricerca e sviluppo, fornendo consulenza e guida, onorari di consulenza durante il periodo di cooperazione, e sostenendo tutte le spese di alloggio e di viaggio durante le visite in Cina.