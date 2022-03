Fortissimi venti nel Golfo Persico: onde altre 6 metri, nave cargo affonda al largo dell’Iran | FOTO

MeteoWeb

Una nave cargo degli Emirati Arabi Uniti è affondata nel Golfo Persico, al largo dell’Iran: in corso le operazioni di soccorso per mettere in salvo l’equipaggio.

“Una nave cargo degli Emirati Arabi Uniti che trasportava automobili è affondata a 50 km da Assalouyeh“, nella provincia di Bushehr, nel Sud/Ovest del Paese, ha confermato l’autorità marittima locale. “Un’operazione di soccorso è stata avviata per salvare i 30 membri dell’equipaggio“, ha aggiunto evidenziando che la nave è affondata “a causa delle cattive condizioni meteorologiche, in particolare dei forti venti“.

L’operatore della nave, citato dal quotidiano emiratino The National, ha riferito che i soccorritori iraniani hanno salvato finora 16 persone, mentre altre 11 sono riuscite a salire su una scialuppa di salvataggio e una persona è stata salvata da una petroliera vicina. Due membri dell’equipaggio erano ancora in acqua, ha detto al quotidiano il capitano Nizar Qaddoura, responsabile delle operazioni della Salem Al Makrani Cargo, azienda operatrice della nave con sede a Dubai. La società ha identificato la nave come “Al Salmy 6”, cargo roll-on/roll-off utilizzata per il trasporto di veicoli in Iraq.

Secondo i rapporti del servizio meteorologico, le onde nell’area erano alte fino a 6 metri.

La nave da 138 metri ha lasciato il porto di Rashid a Dubai il 15 marzo. Il suo arrivo al porto di Umm Qasr a Bassora, in Iraq, era previsto domani.