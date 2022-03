Maltempo sulla Sicilia orientale, intensa grandinata sulla A18 Messina-Catania: tamponamento a catena, diversi feriti | FOTO

MeteoWeb

Una intensa grandinata ha colpito la zona di Catania in tarda mattinata, rendendo l’asfalto scivoloso. In queste condizioni, sulla A18 Catania-Messina, in direzione del capoluogo etneo, si è verificato un bruttissimo incidente, che ha coinvolto numerose vetture e provocato diversi feriti. Alcune auto sono addirittura finite al di là della carreggiata (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Due feriti in codice rosso sono stati trasferiti dagli uomini del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si segnalano rallentamenti all’altezza dei comuni di Valverde / San Gregorio.

A causa della grandine, gli incidenti sull’autostrada Catania-Messina sono stati numerosi, tra tamponamenti e testacoda. In totale, si contano una decina di feriti, trasferiti negli ospedali più vicini.

La situazione è migliorata nel primo pomeriggio.