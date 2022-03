Guerra in Ucraina: assenza di vento e aria irrespirabile a Kiev, la capitale soffocata dallo smog | FOTO e VIDEO

Diversi post sui social network oggi hanno mostrato il cielo di Kiev velato dal fumo e segnalano che l’aria è difficile da respirare. Secondo Vadym Denysenko, portavoce del ministero dell’Interno, lo smog che sta soffocando la capitale ucraina è dovuto a due cause: una discarica vicino a Novi Petrivcís in fiamme e l’assenza di vento.

“Non appena arriverà il vento, lo smog del funzionamento delle centrali termiche e il fumo degli incendi nelle vicinanze di Kiev si dissiperanno. Nella zona di Chernobyl, dal punto di vista della situazione degli incendi, tutto è calmo. Lo sfondo delle radiazioni è normale,” ha affermato Denysenko.

