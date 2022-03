Come la Cina abbraccia la propaganda russa e la sua versione della guerra: “intrecciata una rete di disinformazione, contenuti pro-Ucraina censurati”

MeteoWeb

“In gran parte del mondo, la Russia sta perdendo la guerra dell’informazione sull’Ucraina. In Cina, però, sta vincendo alla grande”, si legge in un articolo pubblicato sul New York Times a proposito della posizione della Cina rispetto alla guerra tra Russia e Ucraina. “Mentre i funzionari europei e americani premono su Facebook, Twitter, TikTok e altre piattaforme online per reprimere la disinformazione russa, la Cina ha abbracciato la propaganda e le bugie della Russia sulla guerra. I media statali cinesi hanno citato la copertura delle loro controparti russe senza verifica, contribuendo ad amplificare la loro disinformazione sull’Internet cinese. Hanno messo autorità russe sulle reti della televisione di stato con scarse opposizioni sulle loro affermazioni”, riporta l’articolo.

“Quando si tratta di informazioni, il governo cinese è un maniaco del controllo, dettando e censurando ciò che consumano i suoi 1,4 miliardi di persone. Pechino ha messo a tacere e arrestato i suoi critici e giornalisti. Ha costretto e cooptato le più grandi piattaforme online cinesi per far rispettare le sue linee guida sulla censura. Blocca quasi tutti i principali siti di notizie e informazioni occidentali, inclusi Google, Twitter, YouTube, Wikipedia, The New York Times, The Wall Street Journal e BBC. Eppure, mentre il mondo affronta una delle sue crisi geopolitiche più gravi dalla fine della Guerra Fredda, la Cina ha abbassato le sue difese digitali e ha permesso alla macchina di propaganda del Cremlino di contribuire a plasmare la percezione pubblica della guerra”, si legge ancora.

“Non c’è da stupirsi che l’Internet cinese sia in modo schiacciante pro-Russia, pro-guerra e pro-Putin. Se la Cina vuole rimanere ufficialmente ambigua sul fatto che appoggi la guerra di Vladimir Putin – rifiutandosi di chiamarla invasione e astenendosi da un voto delle Nazioni Unite per condannare l’invasione – i suoi media statali chiariscono comunque la posizione della Cina. L’alleanza sulle informazioni Cina-Russia è forgiata su una visione del mondo condivisa di due leader, Xi Jinping e Vladimir Putin, che, per profonda diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, sono determinati a sfidare il dominio dell’Occidente nella gara per l’opinione pubblica. Nel 2015, il signor Xi e il signor Putin hanno deciso che i due Paesi avrebbero dovuto rafforzare la loro cooperazione nei media. Da allora, hanno tenuto ogni anno un forum sui media sino-russi, con l’obiettivo di “ridefinire la mappa del dibattito internazionale”, prosegue l’articolo del New York Times.

“Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, le macchine mediatiche del Cremlino hanno funzionato bene in Cina. In combinazione con la censura di Pechino sui contenuti a favore dell’Ucraina, hanno intrecciato una rete di disinformazione che si è rivelata difficile da evitare per la maggior parte degli utenti online cinesi. Il messaggio che stanno cercando di portare a casa è che le azioni militari della Russia sono anti-Occidente, anti-espansione della NATO e antinazista, quindi giustificate e popolari. Nei media statali cinesi si parla molto poco della condanna internazionale della Russia, del successo dell’Ucraina nella battaglia per l’opinione pubblica, guidata dal presidente Zelensky, o delle proteste contro la guerra in Russia. L’uno-due sta funzionando, tenendo il pubblico cinese lontano dai fatti e seminando confusione”, riporta l’articolo del New York Times.

“Sulle piattaforme dei social media cinesi, molte persone hanno adottato il linguaggio di Putin e dei media russi, definendo la parte ucraina estremisti e neonazisti. Hanno continuato a parlare del battaglione Azov come se rappresentasse tutta l’Ucraina. Il battaglione, un’unità della Guardia nazionale ucraina, è noto per avere simpatizzanti neonazisti, ma rimane una presenza marginale nel Paese e nei suoi militari. Lo stesso presidente Zelensky è ebreo e ha vinto le elezioni presidenziali nel 2019 con il 73% dei voti. Il suo tasso di approvazione è salito a oltre il 90% di recente per la sua leadership in tempo di guerra. La nebbia della disinformazione si infittisce quando i media statali cinesi dipingono la guerra russa come uno sforzo antifascista. I media cinesi stanno anche diffondendo la disinformazione russa secondo cui l’Ucraina ha utilizzato i civili come scudi umani. Nel suo programma di notizie in prima serata del 26 febbraio, la CCTV ha citato il Presidente Putin per aver fatto quell’accusa. Pochi giorni dopo, il sito di notizie nazionalistiche, guancha.com, ha pubblicato un titolo di banner che diceva che l’esercito russo stava cercando solo obiettivi militari, mentre l’esercito ucraino stava usando i civili come scudi umani”, si legge ancora.

“Nel complesso, gli utenti online cinesi stanno assistendo a una guerra abbastanza diversa rispetto a gran parte del mondo”, conclude l’articolo.