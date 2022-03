Guerra in Ucraina, crisi di gas e materie prime ferma il distretto della ceramica sassolese

MeteoWeb

La pandemia in Ucraina sta causando devastanti effetti per un settore che aveva saputo riprendersi dai danni causati dal Covid; ad influire soprattutto l’aumento dei costi di gas e materie prime. Alcune aziende avevano già parte del personale in cassa integrazione, a causa dei cali produttivi. Sa lunedì, i prezzi del gas saliti a 300 dollari, dunque triplicati, stanno affossando l’intero settore e le conseguenze cominciano già a vedersi.

A soffrire maggiormente sono i produttori medio-piccoli. Le grandi aziende ceramiche possono per ora fare affidamento sulle scorte di argille che dovrebbero garantire l’approvvigionamento per un paio di mesi.