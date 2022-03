Guerra in Ucraina, Farnesina: “gli italiani lascino Kiev, anche con i treni”

MeteoWeb

“Ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela“: è quanto ha scritto la Farnesina in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina sul sito Viaggiare Sicuri.