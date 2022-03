Guerra in Ucraina, Rogozin: “gli USA valutano la disconnessione della Russia dal sistema GPS”

MeteoWeb

“Gli Stati Uniti stanno considerando la disconnessione della Russia dal sistema di posizionamento globale GPS come parte delle sanzioni“: è quanto ha affermato il capo di Roscosmos, Dmitry Rogozin, come riporta Interfax. “Sapete che gli Stati Uniti stanno valutando la possibile disconnessione della Federazione Russa dal servizio di navigazione GPS nell’ambito delle sanzioni? Lo sapete? Oppure no. Eppure posso dirvi che l’opzione è allo studio“, ha aggiunto Rogozin rivolgendosi ai giornalisti a Samara.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti, il capo dell’agenzia spaziale avrebbe poi minimizzato l’impatto di tale misura, qualora venisse adottata, dal momento che la Russia ha il sistema Glonass, a cui è già connesso qualsiasi smartphone in uso in Russia.