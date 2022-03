Guerra in Ucraina: il cecchino più letale del mondo si è unito all’esercito di Kiev

MeteoWeb

Il cecchino più pericoloso al mondo si è unito a un’unità di volontari internazionali formata dal governo di Kiev a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina: l’uomo, noto come “Wali“, è stato in servizio nel 22° reggimento reale canadese, ha combattuto in Iraq e Afghanistan. Il cecchino è diventato celebre nel 2017, quando ha eliminato un combattente dello Stato islamico con un colpo esploso da un fucile McMillan Tac-50 da 3.450 metri: è stato il record mondiale per il colpo letale a maggiore distanza tirato con tale arma.

Riferendosi al suo arruolamento per l’Ucraina, il tiratore (programmatore informatico) ha dichiarato: “E’ come essere un vigile del fuoco che sente suonare l’allarme“.