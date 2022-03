Guerra in Ucraina: le immagini dall’aeroporto di Hostomel, in fiamme l’aereo più grande del mondo [VIDEO]

MeteoWeb

Sono virali in queste ore le immagini dall’aeroporto di Hostomel, in Ucraina: il video, girato probabilmente la scorsa settimana, mostra nell’hangar, l’aereo più grande del mondo, l’Antonov AN-225, in fiamme.

Il velivolo è stato distrutto durante l’invasione russa, generando allarme e tristezza nel mondo dell’aviazione che lo considerava quasi un oggetto di culto.

L’enorme cargo, chiamato “Mriya” (sogno in ucraino), era parcheggiato nell’aeroporto vicino Kiev quando è stato attaccato da “occupanti russi“, hanno riferito le autorità ucraine.

La storia dell’An-225 inizia negli anni ’60 e ’70, quando l’Unione Sovietica era impegnata in una corsa allo Spazio con gli Stati Uniti. Sorse allora la necessità di trasportare carichi grandi e pesanti al Cosmodromo di Bajkonur, il vasto spazioporto nei deserti del Kazakistan che fu il trampolino di lancio per il viaggio spaziale pionieristico di Yuri Gagarin del 1961.