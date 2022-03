Guerra in Ucraina, la Russia ricorre al “terrore nucleare”: centrale di Zaporizhzhia in fiamme, “vogliono ripetere il disastro di Chernobyl” [VIDEO]

MeteoWeb

L’offensiva russa non dà tregua e fa temere il disastro nucleare: si è tenuta nella notte una battaglia per il controllo della centrale di Zaporizhzhia, nei pressi della città di Enerhodar, sulle sponde del bacino idrico di Kachovka sul fiume Dnepr. E’ la centrale nucleare più grande d’Europa, la 5ª al mondo, uno dei punti strategici più importanti dell’Ucraina e non solo.

Nel corso degli scontri tra le forze russe e ucraine è divampato un incendio fuori dal perimetro della centrale, poi messa in sicurezza: in fiamme un edificio e un laboratorio, come confermato dai responsabili dell’impianto. Le fiamme fortunatamente non hanno interessato strutture essenziali, e non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni, ha confermato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Dopo momenti di panico e dichiarazioni incrociate, le unità del servizio di emergenza statale ucraino hanno ottenuto il permesso per entrare nella zona per poter spegnere l’incendio.

I soccorritori hanno poi confermato: “Alle 6:20 ora locale, l’incendio nella struttura di formazione della centrale nucleare di Zaporizhia, nella città di Enerhodar, è stato spento. Non ci sono vittime o feriti“.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di ricorrere al “terrore nucleare” e di volere “ripetere” il disastro di Chernobyl dopo aver sostenuto che le forze russe avevano sparato sulla centrale nucleare. “Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia dell’umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare,” ha affermato Zelensky in un video messaggio.

Le autorità ucraine citate dai media internazionali hanno confermato che le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale di Zaporizhzhia: “Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza,” hanno affermato.

La centrale di Zaporizhzhia genera circa la metà dell’elettricità prodotta da Kiev da fonte nucleare e oltre un quinto dell’elettricità totale che produce l’Ucraina. L’impianto genera 40-42 miliardi di kWh, che rappresentano un quinto della produzione media annua di elettricità in Ucraina e quasi il 47% dell’elettricità generata dalle centrali nucleari del Paese.