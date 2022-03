Guerra in Ucraina, “scenario da incubo”: la “fine del mondo” non si allontana, l’Orologio dell’Apocalisse rimane fermo a 100 secondi dalla mezzanotte

MeteoWeb

Nel gennaio 2022 il Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists ha fissato l’orario dell’Orologio dell’Apocalisse a 100 secondi dalla mezzanotte. Gli scienziati, tra cui premi Nobel, si sono nuovamente riuniti di recente in considerazione dell’offensiva russa e delle ripercussioni sul panorama internazionale, confermando la decisione.

“A quel tempo, abbiamo considerato l’Ucraina come un potenziale punto critico in un panorama di sicurezza internazionale sempre più teso. Per molti anni, noi e altri abbiamo avvertito che il modo più probabile in cui le armi nucleari potrebbero essere utilizzate è attraverso un’escalation indesiderata o non intenzionale derivante da un conflitto convenzionale,” hanno spiegato gli scienziati del Bulletin in una nota. L’invasione russa dell’Ucraina “ha dato vita a questo scenario da incubo, con il presidente russo Vladimir Putin che minaccia di aumentare i livelli di allerta nucleare e persino il primo utilizzo di armi nucleari se la NATO dovesse intervenire per aiutare l’Ucraina. E’ così che appaiono 100 secondi a mezzanotte“.

Il Science and Security Board “condanna l’invasione illegale e pericolosa dell’Ucraina da parte della Russia. Chiediamo a tutti i Paesi di denunciare le azioni della Russia e le oltraggiose minacce di Putin sull’uso del nucleare, e affinché la Russia ritiri le sue forze e mantenga la sua promessa del 1994, fatta come parte del processo di successo per garantire che l’Ucraina non ottenga il controllo sui 1.900 armi lasciate sul suo territorio quando l’Unione Sovietica si è sciolta, per rispettare pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina. Qualunque cosa in meno è un affronto allo Stato di diritto e al principio dell’autodeterminazione nazionale. Qualsiasi cosa in meno è un pericolo di catastrofe globale”.

Che cos’è l’Orologio dell’Apocalisse, il Doomsday Clock

Negli ultimi 75 anni, il Doomsday Clock ha rappresentato una significativa metafora di quanto l’umanità sia vicina all’autoannientamento. Dal 1947 rappresenta anche un invito all’azione per invertire l’avanzare delle lancette.

L’orario dell’Orologio dell’Apocalisse viene regolato ogni anno dal Science and Security Board del Bulletin, in consultazione con il Board of Sponsors, per ricordare come politica, conflitti e tensioni mondiali potrebbero accelerare il processo verso la distruzione del pianeta.

Fondato nel 1945 dagli scienziati del Progetto Manhattan, il Bulletin of the Atomic Scientists fornisce al pubblico, ai responsabili politici e agli scienziati le informazioni necessarie per ridurre le minacce all’esistenza umana create dall’uomo.

Il Bulletin si concentra su tre aree principali: rischio nucleare, cambiamento climatico e tecnologie distruttive.

L’Orologio si è avvicinato di 30 secondi alla mezzanotte nel 2017 e nel 2018, arrivando a due minuti dalla mezzanotte, nel 2019 le lancette sono rimaste ferme, mentre nel 2020 segnava 100 secondi alla mezzanotte. Lo scorso anno le lancette non sono state spostate.

Nel 1991 il momento in cui l’apocalisse è stata più lontana: 17 minuti.