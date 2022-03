Guerra in Ucraina, rischio inondazione a Demidov: crollata una diga, tutto il bacino idrico potrebbe svuotarsi sul villaggio | FOTO

MeteoWeb

Nel 24° giorno della guerra tra Russia e Ucraina, proseguono pesanti scontri tra i due eserciti, mentre le strutture nella regione di Kiev, e non solo, sono danneggiate. A causa del crollo della diga sul lago di Kiev, dovuto ai conflitti nella regione, l’acqua scorre costantemente nel villaggio di Demidov nel distretto di Vyshgoroskiy. Ora c’è il rischio che si inondi l’intero villaggio, come si può vedere nella gallery fotografica in alto a corredo dell’articolo.

I soccorritori avvertono che l’innalzamento del livello dell’acqua a Demidov potrebbe rendere impossibile l’evacuazione delle persone da lì, così come il trasferimento degli aiuti umanitari ai residenti.