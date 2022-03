Guerra in Ucraina, Roscosmos avverte: un attacco alle infrastrutture satellitari russe è un “casus belli”

MeteoWeb

Qualsiasi attacco ai satelliti russi è da considerarsi un casus belli: è quanto ha dichiarato Dmitry Rogozin, amministratore delegato di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

“Voglio avvertire chiunque provi a farlo che è essenzialmente un crimine che dovrebbe essere punito con durezza,” ha detto Rogozin a Rossiya 24, “perché disabilitare il gruppo di satelliti di un qualsiasi Paese è in genere un casus belli, ovvero una ragione per andare in guerra“.