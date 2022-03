Guerra in Ucraina, Roscosmos: “resi inutilizzabili i razzi Soyuz nel sito di lancio europeo”

MeteoWeb

La guerra tra Russia e Ucraina continua ad amplificare i suoi effetti sullo spazio e le attività ad esso collegate. L’agenzia spaziale russa Roscosmos afferma di aver reso inutilizzabili i razzi Soyuz rimasti nella base spaziale europea di Kourou. Lo ha detto il direttore generale di Roscosmos, Dmitry Rogozin, in un’intervista alla principale emittente televisiva russa pubblica ‘Primo canale’, riportata dall’agenzia Ria Novosti.

“Non ci saranno lanci da Kourou“, ha detto Rogozin. “Tre dei nostri missili e tre stadi superiori sono rimasti li’. Li abbiamo messi fuori servizio. Non saranno in grado di usarli, perche’ per questo sono necessari i nostri tecnici”.