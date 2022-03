Guerra in Ucraina, Roscosmos: “supporto senza precedenti ai privati, decine di veicoli in orbita entro la fine dell’anno”

MeteoWeb

Roscosmos fornirà “un supporto senza precedenti alle compagnie spaziali russe private“: è quanto ha affermato in un tweet Dmitry Rogozin, direttore generale dell’agenzia spaziale russa. Le aziende private “avranno accesso a nuovi sviluppi domestici nel campo della strumentazione spaziale, nonché alla possibilità di consegna praticamente gratuita in orbita di veicoli spaziali creati da uffici di progettazione privati“.

Rogozin ha inoltre precisato che, “entro la fine dell’anno, decine di veicoli spaziali russi privati per la comunicazione, l’osservazione meteorologica e il telerilevamento della Terra saranno mandati in orbita“. Per tale scopo, è previsto l’utilizzo dei lanciatori Soyuz-2 in precedenza destinati ai satelliti per le connessioni internet del programma britannico OneWeb.