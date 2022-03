Guerra Ucraina, 9 positivi al Covid tra i rifugiati arrivati a Napoli

MeteoWeb

Nove casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati tra i rifugiati provenienti dall’Ucraina e arrivati ​​a Napoli. I tamponi risultati positivi sono stati eseguiti nel centro allestito dalla Asl Napoli 1 presso il Consolato generale dell’Ucraina a Napoli, uno dei due punti, insieme all’hub di prima accoglienza nel Covid residence dell’Ospedale del Mare, dove il Dipartimento di prevenzione dell’Asl sta eseguendo i tamponi sui profughi ucraini. All’Ospedale del Mare sono stati eseguiti 37 tamponi, tutti negativi, mentre al Consolato dell’Ucraina al Centro direzionale sono stati eseguiti 51 tamponi, di cui 9 positivi.

I 9 cittadini ucraini positivi sono stati alloggiati in stanze autonome. Al momento sono 6 i nuclei familiari ospiti nel Residence dell’Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli, per un totale di 14 persone (7 adulti e 7 minori); 6 anche i nuclei familiari alloggi in alloggi, 4 dei quali alloggi a cura del Comune di Napoli (7 adulti e 5 bambini) e 2 in sistemazione autonoma (2 adulti).