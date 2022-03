Guerra Ucraina, il missile inesploso caduto in una cucina a Karkiv: le stranezze di una vicenda ‘quasi’ da fiction | VIDEO

MeteoWeb

E’ diventata virale sui social una foto scattata in una cucina di Karkiv, in Ucraina, dove sarebbe caduto un missile, rimasto poi incastrato nel buco causato nel soffitto. Ovviamente il missile, che sarebbe stato lanciato dai russi, è rimasto inesploso. Molti giornali internazionali hanno parlato della mancata esplosione del missile, la cui foto è quasi diventata un’immagine simbolo del conflitto in Ucraina. Ma i dubbi sulla sua veridicità sono numerosi: il buco nel soffitto è più piccolo del missile stesso, e anche nel caso in cui resti inesploso, difficilmente un missile di quel peso può sfondare un soffitto lasciando tutto il resto della cucina praticamente intatto.

Un altro elemento che getta ancora più dubbi sulla vicenda è un video che ha immortalato i militari ucraini mentre muovono il missile ‘della discordia’, visibile nel link in calce all’articolo. Alcune ipotesi avanzate parlano di una messinscena solo per scattare la foto, e dunque nel video i militari starebbero piazzando il missile. Ma può essere semplicemente che stessero tentando di rimuoverlo dopo la caduta,

Non vi sono certezze in merito alla vicenda, ma la capillare diffusione di una storia che non si sa se sia vera o falsa, è l’ennesimo esempio di come questa guerra, la prima ‘social’ della Storia, assuma contorni sempre più ambigui e la linea sottile tra verità e menzogna sia sempre più labile, in questo susseguirsi di informazioni, scoop, colpe da una parte e dall’altra.

Anche se, giova ricordarlo, social o no, l’informazione di guerra è sempre stata esattamente così, a prescindere dal mezzo attraverso il quale veniva diffusa: lacunosa, incerta, tendente a favorire questa o quella parte in causa. Oggi è ‘solo’ tutto più amplificato, più virale, più veloce.