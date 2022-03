Guerra Ucraina: incendi vicino Chernobyl, in aumento i livelli di cesio nell’aria

MeteoWeb

“L’Ucraina ha detto all’AIEA che i vigili del fuoco stavano cercando di estinguere incendi vicino alla centrale nucleare di Chernobyl“: è quanto riporta sul suo profilo Twitter l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) riferendo quando comunicato dall’Ucraina.

“Lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell’aria sono stati rilevati a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno posto problemi radiologici significativi,” ha precisato l’AIEA.