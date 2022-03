Guerra Ucraina, Protezione Civile: partita una tensostruttura con destinazione Čop

MeteoWeb

Una tensostruttura da 3200 mq, donata dal Qatar al Veneto durante le prime fasi dell’emergenza Coronavirus, è stata messa a disposizione per l’Ucraina e servirà come centro di prima accoglienza per la popolazione in fuga della guerra. L’invio è stato coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle richieste giunte al Meccanismo Europeo di Protezione Civile.

In convoglio partito oggi, 29 marzo, dalla sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Campiglia dei Berici (VI) e con destinazione Čop, al confine con Slovacchia e Ungheria, arriverà sul luogo giovedì 31 marzo. Ad accoglierlo al valico di frontiera ci sarà un rappresentante Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, che scorterà uomini e mezzi fino al magazzino indicato per la consegna.