Guerra Ucraina: sotto controllo gli incendi nell’area di Chernobyl

Sotto controllo gli incendi boschivi nella zona di Chernobyl: lo ha confermato questa mattina il consigliere del Ministro degli Affari interni ucraino Vadym Denysenko.

“In effetti – ha riferito Denysenko – pochi giorni fa si sono verificati incendi in vaste aree, fino a 8.000 ettari, e i russi non hanno lasciato agire i nostri vigili del fuoco, ma fortunatamente siamo riusciti a domare le fiamme. Dunque, non possiamo dire che ci siano grandi incendi lì ora, la situazione è più o meno stabile“.