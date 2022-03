Tesla pagherà i dipendenti ucraini per 3 mesi se vengono arruolati per combattere

MeteoWeb

I dipendenti Tesla ucraini a cui viene chiesto di tornare per difendere il loro Paese riceveranno una retribuzione per almeno tre mesi, secondo un’e-mail che l’azienda ha inviato ai dipendenti in Europa, Medio Oriente e Africa. Dopo tre mesi, Tesla prevede di rivalutare la guerra Russia-Ucraina e le situazioni dei suoi dipendenti per decidere cosa sarà necessario. Dall’e-mail non è chiaro se questo vantaggio sarebbe stato esteso ai dipendenti in Nord America e altrove.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiamato i riservisti per combattere a febbraio, prima dell’invasione. Nell’e-mail di lunedì 7 marzo, inviata il 12° giorno dopo che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i dipendenti di Tesla sono stati anche elogiati per aver aiutato SpaceX, l’impresa aerospaziale guidata dal CEO di Tesla Elon Musk, a portare il suo servizio Internet satellitare Starlink in Ucraina.

Tra le altre cose, il team Energy di Tesla ha assemblato e fornito sistemi di accumulo di energia con batterie agli ioni di litio, noti come Tesla Powerwall, per far funzionare le apparecchiature Starlink in Ucraina. I dipendenti Tesla hanno utilizzato inverter e cavi di ricarica donati dagli installatori certificati Tesla nell’area per assemblare i sistemi Starlink e Powerwall. Hanno anche creato cavi di alimentazione da avanzi nella nuova fabbrica di Tesla in costruzione fuori Berlino per aiutare ad alimentare le apparecchiature Starlink.

Sebbene Tesla non operi in Ucraina, la società ha affermato nell’e-mail che circa 5.000 proprietari di Tesla e altri conducenti di veicoli elettrici nel Paese potrebbero ottenere la ricarica gratuita del veicolo in alcune delle sue stazioni Supercharger in Polonia, Ungheria e Slovacchia.