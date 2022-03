Spazio, Hubble osserva un incontro galattico “non così ravvicinato”: protagoniste le galassie gemelle NGC 4496A e NGC 4496B

MeteoWeb

Le galassie gemelle NGC 4496A e NGC 4496B dominano la scena in questa immagine del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA. Entrambe le galassie si trovano nella costellazione della Vergine, ma nonostante appaiano fianco a fianco in questa immagine, si trovano a distanze molto diverse sia dalla Terra che l’una dall’altra. NGC 4496A si trova a 47 milioni di anni luce dalla Terra mentre NGC 4496B dista 212 milioni di anni luce. Le enormi distanze tra le due galassie significano che le due non interagiscono e sembrano sovrapporsi solo a causa di un allineamento casuale dal nostro punto di vista.

Allineamenti galattici casuali come questo forniscono agli astronomi l’opportunità di approfondire la distribuzione della polvere in queste galassie. La polvere galattica – i viticci oscuri che attraversano sia NGC 4496A che NGC 4496B – si aggiunge alla bellezza delle immagini astronomiche, ma complica anche le osservazioni degli astronomi. La polvere nell’universo tende a disperdere e assorbire la luce blu, facendo sembrare le stelle più fioche e rosse in un processo chiamato “arrossamento”. L’arrossamento dovuto alla polvere è diverso dal redshift, che è dovuto all’espansione dello spazio stesso. Misurando attentamente il modo in cui la polvere nella galassia in primo piano influenza la luce stellare dalla galassia di sfondo, gli astronomi possono mappare la polvere nei bracci a spirale della galassia in primo piano. Le risultanti “mappe della polvere” aiutano gli astronomi a calibrare le misurazioni di qualsiasi cosa, dalle distanze cosmologiche ai tipi di stelle che popolano queste galassie.