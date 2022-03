Il calvario di Samantha è finito: morta a Belluno dopo 14 mesi di coma vegetativo

MeteoWeb

Il calvario di Samantha D’Incà, in coma vegetativo dalla fine di dicembre 2020, è finito: per la ragazza, che avrebbe compiuto 30 anni tra pochi giorni, il padre aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione al trattamento di “fine vita”.

Samantha, residente nel bellunese, nel novembre 2020 era caduta riportando la frattura del femore: l’incidente è stato seguito da un inspiegabile crollo con tanto di polmonite bilaterale non legata al Covid. Già da subito è parso chiaro che non ci fossero speranze di miglioramento.

A novembre il giudice del tribunale di Belluno aveva ha nominato il padre amministratore di sostegno che ha richiesto l’interruzione delle terapie che tenevano in vita la 30enne.