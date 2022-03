Guerra in Ucraina, il G7 metterà in guardia Putin sull’uso di materiale chimico e nucleare: la NATO rafforza la sua presenza difensiva a est

MeteoWeb

La NATO ha accettato di aumentare i suoi dispiegamenti nella parte orientale dell’alleanza di difesa, raddoppiando il numero dei gruppi tattici a otto, mentre gli Stati Uniti hanno affermato che stanno lavorando con la NATO per prepararsi a possibili incidenti biologici o nucleari da parte della Russia.

Le principali nazioni sviluppate del mondo hanno in programma di mettere in guardia il Presidente Vladimir Putin dal dispiegare tali armi durante la sua invasione dell’Ucraina, con la NATO che ha implorato la Cina di non fornire supporto economico o militare a Mosca. “Abbiamo la responsabilità di garantire che il conflitto non si intensifichi ulteriormente perché ciò sarebbe ancora più pericoloso e ancora più devastante“, ha detto ai giornalisti il ​​capo della NATO Jens Stoltenberg.

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato che Washington sta lavorando con gli alleati su posizioni di preparazione e deterrenza sulle armi di distruzione di massa russe, nonché su potenziali contromisure mediche e di altro tipo per aiutare l’Ucraina. Il funzionario ha parlato mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato i leader della NATO a Bruxelles, un giorno dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha minimizzato i rischi di un attacco nucleare. I funzionari rimangono particolarmente preoccupati per un incidente chimico. “Qualsiasi uso di armi chimiche cambierà totalmente la natura del conflitto“, ha affermato Stoltenberg. “Sarà una palese violazione del diritto internazionale e avrà conseguenze diffuse e ovviamente sarà estremamente pericoloso”.

Biden, parlando ieri alla Casa Bianca, ha affermato che esiste “una vera minaccia” che la Russia utilizzi armi chimiche. I funzionari della NATO stanno studiando diversi scenari sul possibile uso da parte della Russia di agenti chimici come armi di distruzione di massa, hanno affermato i funzionari stessi. Un cosiddetto evento false flag potrebbe comportare un incidente in un impianto chimico date le quantità significative di ammoniaca, cloro e nitrati in Ucraina che vengono utilizzate nel suo settore agricolo.

Un altro scenario considera la Russia che utilizza un’arma chimica che potrebbe coinvolgere un agente altamente tossico distribuito in una vasta area, hanno affermato i funzionari. Questo tipo di attacchi, tuttavia, consentirebbe un’immediata attribuzione e non è chiaro se la Russia vorrebbe evitarlo, hanno aggiunto.

Sul Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una dichiarazione dopo la riunione della NATO, Biden ha detto: “continueremo a sostenere lui e il suo governo con quantità significative e crescenti di assistenza alla sicurezza per combattere l’aggressione russa e difendere il loro diritto all’autodifesa“. Biden è a Bruxelles per un trio di vertici con la NATO, il G7 e l’Unione Europea mentre i leader mondiali mostrano la loro unità nel contrastare l’invasione della Russia e cercano di trovare misure per far fronte alle ricadute economiche.

I leader del G7 intendono dire che continueranno a imporre “gravi conseguenze” alla Russia attuando pienamente le sanzioni che i Paesi hanno già imposto e sono pronti ad applicare misure aggiuntive. “Incarichiamo i ministri competenti in un’iniziativa mirata a monitorare la piena attuazione delle sanzioni e di coordinare le risposte relative alle misure evasive, anche per quanto riguarda le transazioni in oro da parte della Banca Centrale russa”, secondo una bozza di dichiarazione congiunta ottenuta da Bloomberg che i leader prevedono di emettere oggi.

I leader del G7 hanno anche in programma di promettere aiuto alle nazioni mentre cercano di liberarsi dalla loro dipendenza dal petrolio russo. “Garantiremo forniture alternative sicure e sostenibili e agiremo in solidarietà e in stretto coordinamento in caso di possibili interruzioni dell’approvvigionamento”, riporta la bozza. I leader chiedono anche alle nazioni produttrici di petrolio e gas di aumentare le consegne. Gli Stati Uniti e l’UE dovrebbero annunciare domani un accordo volto a ridurre la dipendenza dell’Europa dall’energia russa.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro le élite russe, i legislatori e le società di difesa, tra cui Herman Gref, il capo della Sberbank russa e consigliere di Putin, e 17 membri del consiglio dell’istituto finanziario russo Sovcombank.

La Russia ha subito perdite punitive nelle prime settimane del conflitto, con le stime della NATO che suggeriscono che almeno 7.000 soldati sono morti e che il bilancio delle vittime effettivo potrebbe arrivare fino a 15.000. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato oggi che la Russia sta probabilmente cercando di mobilitare i suoi riservisti e i suoi uomini di leva, nonché le compagnie militari private e i mercenari stranieri.

L’Ucraina, nel frattempo, ha mostrato un’unità e una forza inaspettate nell’ultimo mese, mentre milioni di persone sono fuggite dalle loro case. Zelensky ha detto che i soldati russi hanno ucciso più civili ucraini che soldati. “Abbiamo ancora un periodo molto difficile davanti a noi“, ha detto il Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un post di Facebook a segnare il primo mese di guerra. “La macchina da guerra russa non si fermerà finché non sarà annegata nel sangue dei suoi stessi soldati. La società russa sta già subendo alcune conseguenze, ma è intimidita e passiva”. L’Ucraina continuerà a combattere perché “non permetterà a nessuno di portarci via il nostro stato. Lo stato per cui generazioni di ucraini hanno sognato, combattuto e per cui sono morte”, ha aggiunto.

Nonostante le pesanti perdite, Putin non ha mostrato alcun segno di invertire la rotta, anche se la raffica di sanzioni economiche imposte da Stati Uniti, UE e Regno Unito ha un costo crescente.