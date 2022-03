Il Meteo in Lombardia: domani blando peggioramento con flussi umidi sudoccidentali

MeteoWeb

Domani “è possibile un blando peggioramento con flussi un po’ più umidi sudoccidentali, ma ancora relativamente incerti. Condizioni in miglioramento tra martedì e mercoledì; giovedì nuovo possibile peggioramento“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani generalmente nuvoloso o molto nuvoloso; irregolare e blanda attenuazione della nuvolosità sulla pianura, specie in serata.

Precipitazioni: possibili deboli e occasionali, in particolare su Appennino e marginalmente su pianura occidentale; in serata più probabili sui rilievi settentrionali. Quota neve intorno a 600 metri in mattinata, in aumento fino a circa 1400 in serata. Previsione ancora incerta.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 10°C.

Zero termico: in mattinata intorno a 800 metri, in successivo aumento sino a circa 1600 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli occidentali; in montagna deboli da sud, localmente forti in quota su Alpi confinali.

Altri fenomeni: possibili foschie o banchi di nebbia nella bassa pianura nelle ore più fredde.