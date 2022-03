Il Meteo in Lombardia: domani nubi in aumento, fiocchi di neve su Alpi e Prealpi

MeteoWeb

“Un nuovo impulso freddo in ingresso da nord-est causerà un aumento delle nubi venerdì 11, qualche fiocco di neve su Alpi e Prealpi ed un rinforzo della ventilazione in pianura, unitamente ad un calo termico più marcato sabato 12. Nuvolosità in diradamento nel fine settimana, temperature in calo nei valori minimi e in rialzo le massime, venti in attenuazione. Da lunedì 14 nuvolosità in aumento e temperature più miti, ancora una volta precipitazioni scarse o assenti“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più ampie al mattino sulla bassa pianura orientale; tra il pomeriggio e la sera nuvolosità generalmente più compatta.

Precipitazioni: deboli nevicate su Alpi e Prealpi, al mattino più probabili sui settori centro-orientali, al pomeriggio e in serata nelle zone più ad ovest; quota neve in calo fino a 500-700 m; brevi rovesci di pioggia con neve oltre i 1000 m possibili al pomeriggio sull’Appennino Pavese.

Temperature: minime in aumento, massime in calo, anche sensibile in montagna. In pianura minime tra 1 e 6°C, massime tra 7 e 12°C.

Zero termico: in calo fino a 800 metri circa, su Appennino Pavese intorno a 1200 metri.

Venti: in pianura moderati da est con locali rinforzi sui settori meridionali durante le ore centrali (40-50 km/h), in montagna fino a moderati da sud.