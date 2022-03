Il Meteo in Lombardia: pioggia in arrivo, sulle Alpi tornerà anche la neve dopo oltre un mese

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Europa proporrà il transito di una serie di impulsi perturbati sul Mediterraneo. E’ atteso quindi il ritorno delle piogge sulla Lombardia, deboli tra oggi e domani, moderate e più incisive nella giornata di venerdì. Sulle Alpi tornerà a nevicare dopo oltre un mese, inizialmente intorno ai 1500 metri, venerdì sin verso i 1000 metri. Sabato la suddetta depressione si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio ad un progressivo miglioramento ma anche ad una spiccata variabilità. Temperature in marcata diminuzione da oggi e fino a sabato, possibile il ritorno delle gelate notturne all’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Possibilità di locali schiarite più ampie dal pomeriggio sui settori centro-occidentali.

Precipitazioni: deboli nella prima parte del giorno sulla pianura centro-orientale, nel pomeriggio aumento della probabilità di locali rovesci su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Possibile il coinvolgimento entro la nottata di parte della pianura. Quota neve intorno a 1500-1700 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento sulla pianura occidentale e in calo su quella orientale. Valori minimi in pianura tra 7-10 °C, massimi tra 12-16 °C.

Zero termico: a 1900-2000 metri, in lieve calo dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna deboli settentrionali, tendenti a rinforzare in serata sulle Alpi occidentali.