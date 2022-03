Il Meteo in Lombardia: poche nubi in pianura fino a giovedì, temperature massime in graduale rialzo

MeteoWeb

“In Lombardia correnti secche in quota da nord associate ad un esteso promontorio sull’Europa centro occidentale, con giornate poco nuvolose in pianura fino a giovedì e temperature in graduale rialzo nei valori massimi, precipitazioni assenti o al più deboli sui rilievi prealpini nella notte di martedì. Per il fine settimana possibile aumento della nuvolosità, non escluse deboli piogge sui rilievi e calo delle temperature massime in pianura“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani fino alla tarda mattinata nubi basse diffuse, più compatte e marcate sui rilievi alpini e prealpini, quindi schiarite a partire dalla pianura e in estensione anche in montagna dal pomeriggio fino a sereno ovunque.

Precipitazioni: deboli nella notte sui settori prealpini e parte alpini, in esaurimento in mattinata. Limite neve a circa 500 metri.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazonarie. In pianura minime tra -1 e 1°C, massime tra 8 e 11°C

Zero termico: a circa 600-800 metri tra notte e mattino, in lieve rialzo nel pomeriggio.

Venti: in pianura moderati orientali nela notte e fino al mattino, quindi in attenuazione; in montagna deboli variabili, in lieve rinforzo da nord in serata.