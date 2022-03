Il Meteo in Lombardia: temperature minime in calo in pianura

MeteoWeb

“Sulla Lombardia condizioni stabili per i prossimi giorni, associate ad un flusso prevalentemente secco e freddo nordorientale in quota, lievemente più umido da est nei bassi strati ma con precipitazioni assenti o poco probabili sui rilievi orientali. Temperature minime in calo in pianura“, “massime senza variazioni di rilievo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani ovunque sereno salvo temporanei addensamenti sui settori prealpini in mattinata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime attorno a -3°C, massime a circa 12°C.

Zero termico: circa a 600-800 metri al mattino, dal pomeriggio in lieve rialzo a circa 1000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, deboli settentrionali in montagna.