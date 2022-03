Il Meteo in Lombardia: tempo soleggiato fino a domani, temperature inferiori alla media del periodo

MeteoWeb

“Fino a mercoledì un flusso di correnti secche settentrionali determina tempo soleggiato sulla Lombardia, con temperature piuttosto basse per il periodo. Giovedì 10 rotazione del flusso in quota da ovest con transito di nubi medio-alte; venerdì 11 l’avvicinamento dalla Francia di una struttura depressionaria favorirà l’inserimento di correnti più umide da sud-ovest, con aumento delle nubi e sporadiche nevicate sui settori alpini“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani ovunque sereno o al più poco nuvoloso, nelle prime isolate foschie possibili sulla bassa pianura orientale.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, più marcato in montagna. In pianura minime tra -3 e 1°C, massime tra 11 e 15°C.

Zero termico: a circa 1000 metri nella notte e al primo mattino, successivo rialzo fino a 1600-1800 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli da nord.