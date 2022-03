Il Meteo in Toscana: cielo sereno e locali gelate mattutine

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno.

Venti: in prevalenza deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo nelle zone interne con gelate mattutine sulle pianure riparate dal vento; massime pressoché stazionarie.

Mercoledì 23 sereno.

Venti: deboli orientali, di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in aumento con locali gelate mattutine nei fondovalle più interni della regione per inversione termica; massime in aumento anche consistente nelle zone interne.

Giovedì 24 soleggiato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in ulteriore lieve aumento.

Venerdì 25 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in locale lieve aumento, massime stazionarie.