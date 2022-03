Il Meteo in Toscana: domani deboli piogge sull’Arcipelago meridionale, tra Colline Metallifere e Monte Amiata

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sui versanti orientali dell’Appennino, Arcipelago e Maremma; aumento della nuvolosità durante il pomeriggio, in particolare al centro sud e lungo la dorsale appenninica. Occasionali e deboli precipitazioni saranno possibili tra la notte e la mattina sull’Arcipelago meridionale e nel pomeriggio tra Colline Metallifere e M. Amiata.

Venti: moderati orientali con locali rinforzi.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: in calo.

Lunedì 21 in prevalenza sereno.

Venti: deboli o a tratti moderati nord-orientali.

Mari: poco mossi. Temporaneamente mossi a sud dell’Elba nel pomeriggio-sera.

Temperature: minime in calo con locali gelate nelle pianura riparate da vento, massime quasi stazionarie.

Martedì 22 sereno.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo con estese gelate mattutine sulle pianure interne; massime in lieve aumento.

Mercoledì 23 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali, di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in aumento con locali gelate mattutine nei fondovalle più interni della regione per inversione termica; massime in aumento fino a 18-19°C in pianura.