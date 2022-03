Il Meteo in Toscana: domani possibili deboli piogge, temperature in deciso rialzo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con possibilità di deboli piogge sulla costa centro-meridionale, tendenza al lento miglioramento dal pomeriggio, fino a cielo poco nuvoloso in serata.

Venti: orientali, deboli sulle zone interne, moderati o forti sulla costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi al largo.

Temperature: in deciso rialzo.

Martedì 15 nuvoloso, schiarite nel pomeriggio.

Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati sulla costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime.

Mercoledì 16 nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio.

Venti: di Scirocco deboli sulle zone interne, moderati sulla costa.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi al largo.

Temperature: stazionarie.