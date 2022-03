Il Meteo in Toscana: domani possibili piogge in Arcipelago

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso per nubi medio-alte a tratti compatte in particolare sulle zone centrali e meridionali; non si escludono isolate e deboli precipitazioni nottetempo e al primo mattino in Arcipelago.

Venti: da deboli a moderati nord orientali, in attenuazione in serata.

Mari: mossi a largo, poco mossi sotto costa.

Temperature: minime in sensibile aumento sulle zone centro merdionali. Massime in lieve calo in Appennino e sulle zone interne, in aumento lungo la cosa.

Lunedì 28 sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti mattutini sulle zone orientali e meridionali.

Venti: deboli orientali nelle zone interne, occidentali o nord occidentali sulla costa e in Arcipelago fino a moderati nel pomeriggio.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: sostanzialmente stazionarie o in lieve calo sulla costa.

Martedì 29 aumento della nuvolosità per nubi inizialmente alte e sottili, che risulteranno via via più consistenti e compatte fino a coprire il cielo in serata.

Venti: deboli meridionali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in lieve calo le massime.

Mercoledì 30 coperto con precipitazioni diffuse, più insistenti e abbondanti sul nord-ovest. Possibili temporali in Arcipelago e in Maremma dal pomeriggio.

Venti: moderati meridionali.

Mari: mossi o molto mossi, in particolare a sud dell’Elba e sulle coste esposte a sud

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.