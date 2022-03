Il Meteo in Toscana: domani temperature massime in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani velato al mattino, con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire da ovest fino a cielo molto nuvoloso in serata.

Venti: deboli nell’interno, moderati meridionali sulla costa e in Arcipelago. Venti in progressivo rinforzo anche sui crinali appenninici.

Mari: inizialmente poco mossi, tendenti a divenire mossi in serata al largo a sud dell’Elba.

Temperature: in calo, in particolare nei valori massimi (18-21 °C in pianura).

Mercoledì 30 coperto con precipitazioni diffuse in mattinata, nevose in Appennino oltre i 1700-1800 metri. Fenomeni più sparsi nel pomeriggio, in intensificazione dalla serata, quando potranno assumere carattere di rovescio.

Venti: moderati-forti meridionali sulla costa e in Arcipelago, deboli nelle zone interne.

Mari: mossi o molto mossi, in particolare a sud dell’Elba e sulle coste esposte a sud

Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Giovedì 31 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, tendenza a variabilità nel pomeriggio con temporanea attenuazione dei fenomeni.

Venti: moderati nord occidentali, tendenti a disporsi a ovest.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.