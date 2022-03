Il Meteo in Toscana: domani temperature massime in deciso calo, molto freddo in montagna

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso con transito di velature e addensamenti a tratti più consistenti sulla costa, Arcipelago e in Appennino, in particolare sui versanti emiliano romagnoli.

Venti: moderati orientali con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi a largo.

Temperature: minime stazionarie con locali gelate in pianura, massime in deciso calo con valori fino a 10-12 gradi (valori inferiori alle medie del periodo). Molto freddo in montagna (probabile giornata di ghiaccio oltre i 1500 metri).

Domenica 13 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, moderati di Scirocco sulla costa meridionale con rinforzi in Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi sottocosta, molto mossi al largo a sud dell’Elba.

Temperature: minime in calo con estese gelate anche in pianura, massime in lieve aumento.

Lunedì 14 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi o mossi al largo, in attenuazione.

Temperature: in rialzo ma con ancora gelate nei fondovalle dell’interno (inversione termica). Massime allineate alle medie del periodo (elevata escursione termica).